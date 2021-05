Lazio, l'agente Tinti esce dalla sede dell'Inter: "Inzaghi? Non ne so nulla ho trattato Bastoni"

Sono ore caotiche queste in casa Lazio che è passata dall'avere in mano un accordo verbale con mister Inzaghi fino al 2024 a scoprire l'inversione di rotta e la scelta del tecnico di accettare l'offerta dell'Inter. Intanto l'agente Tinti ha lasciato la sede dell'Inter in cui per sua stessa ammissione ai microfoni di Calciomercato.it ha trattato solo il rinnovo di Bastoni. Alla domanda su Inzaghi questa la risposta: "Inzaghi non c'entra, non ne ho idea. Ho fatto Bastoni adesso. Deve firmare il rinnovo ancora, ma l'accordo è stato raggiunto."