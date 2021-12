Lazio, l'albero di Cataldi e la visita di Luis Alberto: il Natale biancoceleste si avvicina - FT&VD

Le festività natalizie sono alle porte. Manca meno di una settimana per trascorrere uno dei momenti più felici dell'anno da trascorrere in compagnia dei propri cari. Anche i giocatori della Lazio vivono in famiglia questi ultimi giorni magici prima della Vigilia. Danilo Cataldi, diventato ormai il perno del centrocampo di Sarri, ha trascorso la domenica addobbando l'albero di Natale, decisamente in ritardo, assieme a sua moglie e al piccolo Tommaso. Sul profilo Instagram di Elisa, il risultato finale. Giornata speciale anche per Luis Alberto che ha accompagnato i figli Martina e Lucas nel Regno di Babbo Natale per incontrare l'omone vestito di rosso che passa per i camini. Il fantasista spagnolo ha aggiunto: "Martina e Lucas hanno già scritto le loro lettere a Babbo Natale e oggi siamo andati a consegnargliele di persona". I figli sono la gioia più grande e lo sa anche Luiz Felipe che ha trascorso la domenica in compagnia del suo primogenito e scherzando: "Il mio grande bambino birichino". Terminato il weekend, si torna in campo. Prima di lasciarsi andare durante le feste c'è da affrontare la trasferta di Venezia, ultimo impegno del 2021 biancoceleste.