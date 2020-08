Lazio, l'amore è nell'aria. Da Luis Alberto a Caicedo: le vacanze sono "al bacio" - FT

In casa Lazio l'amore è nell'aria. O perlomeno, questa è la sensazione che verrebbe dando un'occhiata alle foto pubblicate dai biancocelesti su Instagram. È il caso di Sergej Milinkovic-Savic, più innamorato che mai della sua Natalija. O di Luis Alberto, quasi in una seconda luna di miele con la moglie Patricia. Anche Correa, nonostante la compagnia degli amici, si è ritagliato qualche momento da solo con la bella Desiré. Felipe Caicedo ha ricevuto la dedica della moglie Maria, che gli ha riservato un "mio" accompagnato da un'emoticon di un orsetto. Fuga d'amore a Disneyland Paris per André Anderson e la sua fidanzata. Chiude, almeno per il momento, questa romanticissima serie di vacanze "al bacio", Jony. Lo spagnolo è tornato nelle Asturie con Teresa. I due si sarebbero dovuti sposare qualche mese fa, ma il Covid ha fatto in modo che tutto venisse rimandato. Dopo un lungo tour de force e, in alcuni casi, la distanza forzata durante il lockdown, le coppie laziali stanno recuperando il tempo perduto.