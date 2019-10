Lazio, l'annuncio di Canigiani: "Già consegnata la maglia per Batman"

Dopo le parole di Christian Bale, protagonista di Batman begins e della serie del Cavaliere oscuro, la Lazio si è mossa immediatamente. Come confermato dal responsabile del marketing Marco Canigiani ai microfoni di Radio Incontro Olympia Batman riceverà una maglia biancoceleste: "Non ci coglie impreparati la cosa. Già ci siamo attivati per la consegna della maglia della Lazio a Christian Bale. Abbiamo dei buoni canali per arrivare a lui a cui abbiamo dato la maglia. Non so se sia già cosa fatta, ma la maglia arriverà. Invitarlo allo stadio? Per motivi di impegni promozionali, le agende sono fittissime quando viene a Roma e non è facile portarlo allo stadio. Sicuramente noi mostreremo tutta la nostra disponibilità invitandolo a una partita quando lui sarà nella Capitale. Tanti attori famosi simpatizzano per la Lazio. Oltre a Russel Crowe ricordo Owen Wilson. Lui è venuto più di una volta, personalmente l'ho ospitato, anche quando non era così famoso come negli ultimi anni. Recentemente doveva venire, ma purtroppo in quel periodo non ci sono state partite. Comunque quando viene a Roma ce lo fa sapere".

Pubblicato il 09-10 alle 23.38