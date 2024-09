Lazio, l'arbitro Perri: "Sono romano, ma se dovessi arbitrare il derby..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

La CAN ha appena deciso di promuovere in Serie C il giovane arbitro trentunenne Mario Perri. Originario di Roma, in un'intervista rilasciata ai microfoni del Messaggero, ha spiegato come sarebbe propenso ad arbitrare entrambe le squadre della Capitale, senza alcuna distinzione di tifo o passione: "Lazio e Roma? Sono come le altre 18 squadre di Serie A, non cambia nulla. Il mio arbitro preferito? Daniele Doveri. Oltre che presidente della nostra sezione, è punto di riferimento tecnico. Per noi emergenti di Roma fa un lavoro enorme".