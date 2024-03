Lazio, l'assurdo attacco della tv tedesca: "Klose? Non deve andare da quei fascisti" - VIDEO

Miroslav Klose è uno degli idoli del popolo laziale. Il tedesco ha chiuso la sua avventura con l'aquila sul petto nel 2016, ma è rimasto un cordone ombelicale con il popolo biancoceleste. L'ex numero undici ha iniziato la sua carriera da allenatore e il suo nome è rimbalzato tra i papabili sostituti di Maurizio Sarri. La società ha poi scelto Igor Tudor, ma in Germania si è molto parlato dell'ipotesi sulla stampa e durante i programmi tv.

Sport1, uno dei canali e dei siti sportivi più seguiti del paese, ha dedicato una parte dela trasmissione quotidiana "2nach10" ("2 dopo le 10") di ieri all'ipotesi del ritorno all'Olimpico di Miro. Uno si aspetta che si vada sul tecnico. Un'analisi dei perché l'operazione non è stata possibile o se la panchina della Lazio fosse quella giusta per l'uomo dei record, secondo solo a Matthaus per presenze con la Germania e primo per gol realizzati ai Mondiali. Non è questa la scelta dei conduttori (o almeno di uno dei due) che rivolgono parole di elogio dell'uomo e al tecnico (fermo da un anno dopo la fine della sua esperienza in Austria e pronto a tornare ad allenare), ma non usano certo lo stesso trattamento per la Lazio.

Il giornalista Steffen Bohleber non ha usato parole al miele per i biancocelesti e in particolare per i suoi tifosi. Un'invettiva che ha poco a che fare con il giornalismo. "Sarebbe bello vedere Klose in uno dei migliori campionati d'Europa, ma il problema è il club" si lascia andare il conduttore. La collega lo guarda con stupore, ma il volto del programma continua: "Conosciamo tutti i problemi con i tifosi fascisti. Klose non deve andare alla Lazio, io non ci andrei mai. Si dice sempre che non si deve mischiare il calcio con la politica, ma in questo caso va fatto perché quello è un club fascista". Ruth Hofmann, che venerdì ha condotto con Bohleber il programma, prova a contenere spiegando che Klose sia molto amato a Roma dai tifosi biancocelesti. Bohleber rincara la dose e dice: "Quali tifosi? I fascisti?". La Hofman prova ancora a placare il collega che però è un fiume in piena e nei cinque minuti dedicati all'argomento non si risparmia.

Dopo averlo trasmesso in diretta, il canale ha riportato anche il video sul proprio sito dove l'articolo che accompagna il video fa cronaca e spiega la situazione della Lazio e i numeri di Miro in biancoceleste. Il video, però, è visibile a tutti per ascoltare e giudicare quanto sia distante dal testo e quanto le parole di Bohleber siano piene di risentimento e preconcetti nei confronti dei tifosi laziali. ECCO IL VIDEO INCRIMINATO