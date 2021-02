Lazio, l'avversaria della Champions: il Bayern Monaco divora il Colonia 5-1

Il Bayern Monaco, dopo i numerosi trofei e le tante vittorie, non è ancora sazio. In settimana ha vinto 1-4 all'Olimpico contro la Lazio e oggi ha disintegrato il Colonia in campionato, consolidando ancor di più il primo posto in classifica. La squadra di Flick ha sbloccato il risultato al 18' con la rete di Choupo-Moting. Poco dopo, al 33', il solito Lewandowski ha raddoppiato per i suoi. Gli avversari hanno provato a reagire segnando il gol del 2-1 al 49' con Skhiri. I bavaresi non hanno tremato all'idea di un possibile recupero e hanno subito chiarito la situazione con il secondo gol del bomber con il numero 9 al 65' e la doppietta personale di Gnabry in poco tempo (82' e 86'). Il match finisce 5-1 per i campioni in carica, non ancora con la pancia piena e vogliosi di divorare gli avversari.