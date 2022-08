Lazio, l'eco della vittoria arriva fino in Argentina: gioisce un tifoso speciale - FOTO

La Lazio ha iniziato col piede giusto questa nuova stagione, conquistando i primi tre punti fondamentali del campionato contro il Bologna. Servivano per l'ambiente e soprattutto per ringraziare tutti gli spettatori, oltre 40.000 supporter, che ieri hanno colorato l'Olimpico con sciarpe e cori. C'era aria di casa. Solo chi ha indossato la maglia biancoceleste sa quanto conta tutto questo, una volta che lo vivi difficilmente lo dimentichi. Ne sa qualcosa Mauro Zarate che, da quando ha vissuto la sua esperienza nella Capitale si è lasciato travolgere da tutta questa passione e ora è parte di lui. Segue la Lazio, impegni permettendo, da vero tifoso e non poteva di certo perdersi l'esordio di ieri. Lo testimoniano le sue stories su Instagram, ha sofferto insieme a tutto il popolo laziale senza perdere mai la speranza. Ci ha creduto fino in fondo e poi alla fine, quel 2 a 1 tanto desiderato è arrivato.