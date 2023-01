Lazio, l'ex allenatore di Luis Maximiano: "Ha qualità, per il Granada un salvatore"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La singolare storia di Luis Maximiano alla Lazio, cinque minuti in campo da titolare alla prima di campionato contro il Bologna per poi essere espulso e subito sorpassato nelle gerarchie da Provedel. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, oggi in Coppa Italia potrebbe essere la sua occasione e l'ex vice di Luis Enrique e allenatore del Granada nella scorsa stagione Robert Moreno ha ricordato come il portiere portoghese sia spesso stato un salvatore nella sua squadra: "Secondo me ha tutto per essere un portiere di alto livello. Certo, la condizione mentale è un elemento fondamentale. Luís ha qualità evidenti nelle parate e nella reattività. E poi è giovane, è un altro punto di forza. Ora davanti ha Provedel, uno di esperienza, però penso che abbia la possibilità di farsi valere. È scontento di non giocare, comunque sta vivendo la situazione da professionista". Di Maximiano il suo ex allenatore ricorda la mentalità, che lo ha portato a crescere molto soprattutto nel gioco con i piedi e che ha aiutato il Granada in momenti difficili. Per quanto riguarda la Lazio, Moreno ha sottolineato il grande lavoro che si sta facendo da anni, ricordando però anche il suo passato sulla sponda giallorossa della Capitale che un po' ne condiziona il giudizio. E il miglior campionato del mondo resta quello inglese: "In Spagna si pensa un po’ di meno alla tattica e di più ad attaccare. Liga e Serie A adesso sono un gradino sotto alla Premier League".