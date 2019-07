Lazio, l'ex allenatore di Vavro: "Fortissimo, ama le grandi sfide. Felice per lui"

La Slovacchia alla conquista del campionato italiano. Skriniar dell’Inter, il neo acquisto della Lazio Vavro, poi Hancko della Fiorentina e Spalek del Brescia. Tutti giocatori giovani che condividono un passato nello Zilina, società calcistica dell’omonima città. E l’ex allenatore Adrian Gul, che conosce molto bene i ragazzi, ai taccuini di futbal.pravda.sk ha ammesso: “È fantastico vedere che un tuo allievo sia arrivato in uno dei primi campionati del mondo. Denis Vavro è giovane e quindi più emotivo. Lo conosco bene e conosco benissimo anche la sua famiglia. È un grande ragazzo, forte e bravo, sono contento che sia andato alla Lazio, uno dei club più importanti della Serie A. A Denis piacciono le grandi sfide, direi che sia fatto proprio per la Lazio, che ha pagato una cifra record per lui. I dirigenti biancocelesti sanno il perché”.

