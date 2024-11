Lazio, l'ex Braafheid sicuro: "È da Scudetto! I tifosi se lo meritano"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

L'ex terzino Edson Braafheid tra il 2014 e il 2016 è passato dalla Lazio, dopo diverse esperienze in Olanda, in Scozia e in Germania, tra Bayern Monaco e Hoffenheim. Ai microfoni di Sportitalia l'olandese ha ricordato brevemente proprio il suo periodo nella Capitale, parlando anche del grande momento di forma che sta vivendo l'attuale squadra di Baroni. Di seguito le sue parole.

“Il mio primo ricordo dell’Italia è la gente e la passione che i tifosi mi hanno dimostrato di avere per il gioco del calcio. Incredibile. La Lazio? Penso ai colori biancocelesti, alla maglia. La adoro. Ovviamente mi piacerebbe che la Lazio fosse Campione d’Italia. Per i tifosi, per la gente del club. Tutti quelli che hanno il cuore laziale se lo meritano. E sì, credo fermamente che possano farcela”.

“Inzaghi? Sa come far sì che in ogni squadra che allena si giochi l’uno per l’altro. La sua passione e conoscenza per il gioco del calcio erano notevoli fin dall’inizio, ma poi devi sempre aspettare e vedere i risultati. Ed i suoi risultati parlano da soli”.