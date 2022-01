Lazio, l'ex Conceicao ricorda la mamma: "Mi manchi tanto, auguri" - FT

Sergio Conceicao ha giocato alla Lazio per sole due stagioni e mezzo, lasciando però un bellissimo ricordo ai tifosi laziali. Con la maglia biancoceleste ha conquistato uno scudetto, una Supercoppa Italiana, due Coppa Italia, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea. Il destino ha voluto che l'ex giocatore, ora allenatore del Porto, sfiderà il suo passato in Europa League: il portoghese tornerà da avversario all'Olimpico il 24 febbraio nella sfida di ritorno dei sedicesimi di finale della competizione internazionale. In queste ore il tecnico ha pubblicato su Instagram un post molto commovente con cui ricorda la mamma, prematuramente scomparsa che oggi avrebbe compiuto 87 anni: "Dicono che il tempo guarisca la nostalgia, ,a aiuta solo ad accettare la realtà. Oggi sarebbero stati 87 anni mamma, e mi manchi tanto quanto il giorno in cui te ne sei andata, troppo presto!".