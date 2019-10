Lazio, l'ex Cruz compie gli anni: gli auguri della società

Non solo Edy Reja. Nella giornata di oggi, giovedì 10 ottobre, anche un altro ex Lazio compie gli anni: Julio Ricardo Cruz, conosciuto ai più come El Jardinero, in biancoceleste solamente per la stagione 2009/2010. Tramite una nota apparsa sulla propria agenzia ufficiale, la società Lazio ci ha tenuto a ricordare in breve la parentesi in biancoceleste di Cruz per i suoi 45 anni.

"Compie oggi 45 anni l'ex centravanti biancoceleste Julio Cruz. Il calciatore argentino approdò nella Prima Squadra della Capitale nell'estate del 2009, esordendo in maglia biancoceleste nella finale di Supercoppa italiana vinta a Pechino per 2-1 ai danni dell'Inter.

‘El Jardinero’ siglò la sua prima rete in occasione della trasferta di Verona, nella quale i biancocelesti riuscirono a rimontare l'iniziale vantaggio scaligero siglato da Pellissier. Cruz, in particolare, trovò in tale circostanza una doppietta regalando, in questo modo, la vittoria alla Prima Squadra della Capitale.

L'avventura dell'argentino nella Lazio si concluse con 25 presenze e 4 reti con l'Aquila sul petto".

Consequenzialmente, tutta la redazione de Lalaziosiamonoi.it si unisce agli auguri.

