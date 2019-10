Lazio, Edy Reja compie 74 anni: gli auguri della società

“Oggi Edoardo Reja, ex tecnico biancoceleste, compie 74 anni. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi della Lazio, i più sentiti auguri di buon compleanno”. Così la Lazio ha ricordato il compleanno dell'allenatore Goriziano, passato da Roma in due occasioni dal 2010 al 2014 e nel finale della stagione 13/14. L'attuale ct dell'Albania, alla sua prima esperienza con la nazionale, ha preso la squadra in una situazione complicata nel 2010 e l'ha portata a sfiorare di un nulla la qualificazione in Champions League nei due campionati successivi. Quando la Lazio l'ha richiamato nel 2014, ancora una volta in difficoltà, Reja non si è tirato indietro. Per questo il mister ex Napoli, tra le altre, è rimasto nel cuore dei tifosi laziali e della società. A lui vanno i migliori auguri da parte del popolo biancoceleste.

