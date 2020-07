Lazio, l'ex Gismondi: "Con la Juve segnali di ripresa mentale e fisica"

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Fabio Gismondi, ex centrocampista biancoceleste, ha detto la sua sul momento che vive la squadra di Inzaghi: “Con la Juve c'è stata una buona prestazione. Forse per le motivazioni di avere di fronte una grande squadra, o forse è stato fatto un lavoro sulla testa dei giocatori nei giorni scorsi. Purtroppo dopo la bellissima mezz'ora giocata a Bergamo non abbiamo più ammirato la squadra di prima, ma a Torino ci sono stati evidenti segnali di ripresa psicofisica. Cagliari? Non credo che i sardi abbiano il dente avvelenato per l'andata, i rossoblù sono tranquilli e non hanno nulla da chiedere. Le Aquile devono pensare a sé stessi e fare la propria partita per ipotecare la Champions”.

