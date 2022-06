Lazio, l'ex Kozak torna in patria: è un nuovo giocatore dello Slovacko FC

Dopo quattro anni alla Lazio l'attaccante ceco Libor Kozak ha girato molti club e campionati, oggi torna in patria allo Slovacko FC

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Libor Kozak nei quattro anni in biancoceleste è riuscito a farsi voler bene per le sue qualità e la sua professionalità. Finita l'avventura capitolina il centravanti ha girato molti campionati tra cui la Premier League con l'Aston Villa, la Serie B con Bari e Livorno e la Nemzeti Bajnokság I ungherese con la Puskas Academy. Proprio da quest'ultimi Kozak si è trasferito di nuovo e ha fatto ritorno in patria, l'ex Lazio infatti è diventato un nuovo giocatore dello Slovacko FC club ceco con sede a Uherské Hradiště.

Nella 1. Liga aveva già vestito le maglie dello Sparta Praga per due anni e dello Slovan Liberec e ora è pronto a tornarci da protagonista. L'obiettivo di Kozak sarà quello di portare il suo club alla fase a gironi di Conference League per tornare a giocare una competizione europea come fece nel 2012/2013 alla Lazio, diventando capocannoniere dell'Europa League con 8 gol.