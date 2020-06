Lazio, l'ex Lichtsteiner ricorda sui social i momenti vissuti nella Capitale - VD

Tre stagioni alla Lazio non sono semplici da dimenticare e, nonostante al termine dell'esperienza capitolina abbia continuato a strappare gli applausi degli addetti ai lavori con la maglia della Juventus, Stephan Lichtsteiner non ha dimenticato gli anni trascorsi all'ombra del Colosseo. Lo testimonia il video, pubblicato sul proprio profilo Facebook, in cui lo svizzero ora all'Augusta ha raccolto tutti i momenti più belli vissuti con la casacca biancoceleste: "Viaggiando nel tempo".

