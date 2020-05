Lazio, l'ex Lopez: "Ci sono i presupposti per ripartire. No a playoff e playout"

Intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, Antonio Lopez, ex calciatore della Lazio, ha detto la sua sulla ripresa del campionato: "Bisognerà decidere sulla questione dei contagi eventuali nelle squadre, ma la sensazione è che si riparta a giocare in Italia, e anche in Spagna e Inghilterra, seguendo le orme della Germania. Ci sono i presupposti per ripartire, la situazione generale sta migliorando. Importante che si riparta per il bene di tutti.

RITMI E PREPARAZIONE - "I giocatori saranno in grado di gestirsi, la voglia di ripartire li farà superare gli iniziali ostacoli fisici. Se si dovesse ripartire il 20 giugno, ci sarebbe tutto il tempo per prepararsi al meglio fisicamente. Saranno importanti anche le seconde linee, il loro contributo, che fino a qui è stato ottimo, permetterà alla Lazio di gestire al meglio le fatiche".

PLAYOFF E PLAYOUT - "Non sono assolutamente per queste ipotesi. Il campionato va ripreso così come è stato lasciato, nonostante non sarà facile giocare senza pubblico. L'unico modo a mio parere però, sarà quello di decretare chi vincerà lo scudetto e chi retrocederà disputando le partite che mancano. Gli impegni ravvicinati non saranno un problema per i calciatori. La voglia di riprendere farà la differenza".

Lazio, De Cosmi: "Non siamo lì in alto a caso. Lotito? Vede le cose prima degli altri"

Lazio, Pulcini: "Non voglio mettere in quarantena persone sane. Covid-19 epidemia stagionale..."

TORNA ALLA HOMEPAGE