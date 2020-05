Lazio, De Cosmi: "Non siamo lì in alto a caso. Lotito? Vede le cose prima degli altri"

Roberto De Cosmi, ex allenatore delle giovanili della Lazio, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale, parlando prima di tutto dei nomi che circolano in ottica calciomercato: "Le attenzioni oggi sono rivolte alla ripresa, a ciò che è più contingente. È chiaro che ci sono rumors che riguardano grandi club. Pjanic e Lautaro sono top player. I nomi che sono stati fatti in ottica Lazio potrebbero essere ottime soluzioni ad integrare qualcosa che è già buono. Saper gestire chiunque nella sua totalità, grande tenacia verso questi colori. C’è un profondo lavoro, non siamo lì a caso".

IL MERCATO DELLA LAZIO - "Sta dimostrando grande affidabilità, sulla bocca di tutti. Sembrava essere in partenza, la capacità di tutta la società nel saper coinvolgere in maniera importante. Abbiamo il centrocampo più forte d’Italia, abbiniamo genio e sregolatezza. Questo ti fa capire il nostro mercato “fatto in casa”. Questo tipo di percorso è nato prima, e ora si stanno raccogliendo risultati importanti. Quando c’è sinergia, questo collettivo tra dirigenza, staff, presidente, si crea un percorso che rende più agevole la crescita. Strakosha ha fatto un percorso unico, è tra i giovani portieri più esperti. Un ragazzo freddo, che ha saputo superare le difficoltà. Luiz Felipe ha una personalità unica, si è saputo costruire anche nel carattere".

RIPRESA DEL CAMPIONATO - "Mi aspetto un qualcosa che possa essere più ad allinearsi con i quattro recuperi della giornata, e poi subito dopo trovare tutte le squadre con tutte le gare. Per le competizioni europee credo se ne parli ad agosto. Noi siamo scomodi, subiamo attacchi anche a livello mediatico. Lotito non si fa mai passare la mosca sotto il naso, è una persona che vede prima degli altri e si va a scontrare un po’ con tutti. Però alla fine conta il risultato sul campo. Ha reso la Lazio uno dei migliori club in Europa, con un impianto in avanguardia. Arriva sempre al fine, questa è una cosa che agli altri piace poco. La Lazio è una squadra che lotta, di cui tutti facciamo parte".

