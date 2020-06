Lazio, l'ex Poli: "Caicedo uomo copertina. Immobile? Lui è più un bomber...

L'ex attaccante biancoceleste, Fabio Poli è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per parlare della ripresa del campionato e per fare un focus sulla rosa di Simone Inzaghi: "La ripresa? E' un bel segnale, finire il torneo è importante. Andrà analizzato il fattore psicologico, ma ho apprezzato l'unione vista tra squadre e società. Sarà un'estate diversa. Sicuramente la Lazio ha pochi dubbi, segno che si crede ancora in questi calciatori. Non c'è bisogno di cambiamenti, anche perché sarà un mercato strano e con pochi movimenti".

LAZIO E I SINGOLI: "Sono felice per il recupero di Leiva, si è confermato un signor giocatore. Regala equilibrio come nessun altro. Andrà però gestito, soprattutto nelle gare ogni tre giorni in piena estate. Ha molta classe, va dosata nei momenti chiave. Per fortuna dietro ha due garanzie come Cataldi e Parolo. Peccato per l'infortunio di Lulic, anche se Marusic e Jony hanno dimostrato affidabilità".

CAICEDO: "L'uomo copertina finora è stato Caicedo, l'ho sempre ammirato. Fa parlare i fatti, si è sempre fatto trovare pronto per la squadra. Ha anche segnato gol pesanti, bravo Inzaghi a tenerlo la scorsa estate. Felipe partecipa tantissimo al gioco, non ha mai realizzato tanti reti in carriera solo perché ha sempre messo al centro la squadra. Immobile è invece più bomber".