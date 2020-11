Lazio, l'ex portiere Moriggi spegne 74 candeline: gli auguri della società

Una vecchia conoscenza del mondo Lazio compie gli anni: si tratta di Avelino Moriggi. La società ha fatto gli auguri all'ex portiere biancoceleste: "Spegne oggi 74 candeline Avelino Moriggi. L’ex portiere della Prima Squadra della Capitale era stato acquistato nella stagione 1970/71 ed aveva esordito in biancoceleste l'11 ottobre 1970 nella trasferta contro il Torino terminata 1-1. Nel novembre 1971 era stato ceduto in prestito all'Arezzo. Rientrato alla Lazio nell'estate 1972, sarebbe poi stato ceduto al Novara quattro anni più tardi. In totale, con l’Aquila sul petto aveva collezionato 3 presenze in campionato e 6 in Coppa Italia vincendo lo Scudetto del ’74".