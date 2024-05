Lazio, l'ex Proto ricorda: "Senza il Covid avremmo vinto il titolo". E su Milinkovic...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La mia Lazio era davvero un ottima squadra e lui, (Inzaghi, ndr) sapeva benissimo come metterla in campo. Senza l'avvento del Covid avremmo potuto lottare per il titolo di Serie A", così l'ex portiere biancoceleste Silvio Proto ha affermato nell’intervista rilasciata ai microfoni di gianlucadimarzio.com.

L'estremo difensore biancoceleste ha una certezza: quella che la Lazio di Inzaghi senza Covid avrebbe potuto vincere il titolo. "Prima della pausa forzata dovuta alla pandemia eravamo primi in classifica con la Juve che in programma aveva la sfida con l'Inter. Grazie alla vittoria dei bianconeri ci fu il sorpasso giusto prima del lockdown, un periodo che fu gestito malissimo dalla società. Le altre squadre hanno continuato ad allenarsi mentre noi non potevamo farlo. Ripeto, per me senza pandemia la Lazio sarebbe stata campione", ha affermato il portiere belga.

Su Milinkovic invece: "Sergej è senza dubbio il giocatore della Lazio che Simone ha migliorato di più. Nei primi anni in biancoceleste, non era così dominante. Ma con Inzaghi ha fatto il salto di qualità. E Milinkovic-Savic era anche l'unico insostituibile della Lazio come abbiamo potuto notare quest'anno".