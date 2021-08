Lazio, l'omaggio della Uefa Europa League: "Tutti sorridenti in allenamento" – FOTO

La Lazio continua la sua preparazione per la prossima gara di campionato con lo Spezia in casa, e lo fa mantenedo l'umore al massimo. A giudicare dai sorrisi il clima che si respira a Formello è disteso e favorevole a tutti. Serenità che non è sfuggita nemmeno alla Uefa Europa League che ha ripreso quattro scatti, che ritraggono alcuni dei giocatori biancocelesti: Raul Moro-Luka Romero-Felipe Anderson-Felipe Caicedo-Pedro-Jony. Ad accompagnare gli scatti, condivisi su Twitter, la didascalia: “Tutti sorridono nell'allenamento della Lazio”.

All smiles in Lazio training 😄#UEL pic.twitter.com/UcVtLAOVhc — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 25, 2021

