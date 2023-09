Lazio, la campagna abbonamenti vola: i dati su Champions e campionato

Campionato fermo, spazio alle Nazionali ma in casa Lazio prosegue senza sosta la campagna abbonamenti "Essere Laziali". La società ha riaperto le vendite per il campionato e da qualche giorno in modo parallelo ha aperto anche il mini abbonamento per la Champions League che permetterà a chi sottoscriverà la tessera di assistere alle gare che la squadra di Sarri giocherà all'Olimpico. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ad oggi sono 29.947 gli abbonamenti sottoscritti per il Campionato e 16.850 quelli per la Champions, dati importanti e che confermano ancora una volta la voglia dei tifosi di essere al fianco della squadra.