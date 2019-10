Lazio, la classifica delle rose più preziose d'Europa: biancocelesti in top 40

301 milioni di euro: questo il valore della rosa della Lazio secondo Transfermarkt, noto portale specializzato in statistiche in ambito calcistico. Biancocelesti che si piazzano appena subito dopo la top 30, precisamente al 31° posto. A seguire, anche Siviglia, Atalanta e Fiorentina. La prima squadra italiana è la Juventus: 9° posto con un valore di ben 838 milioni di euro. Primo in classifica il Manchester City, con Real Madrid e Barcellona a chiudere il podio.

Rose più preziose d'Europa 1/4: Lazio appena fuori dalla top30, ci sono anche Atalanta & Fiorentina! pic.twitter.com/Q3ttCQWMGh — Transfermarkt.it (@TMit_news) October 26, 2019

Pubblicato il 26/10 alle 22