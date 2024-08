Lazio, la contestazione dei tifosi sul mercato: lo striscione della Nord -FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La finestra estiva di calciomercato, in Italia, ha chiuso i battenti alla mezzanotte del 30 agosto, rimandando a gennaio tutte le operazioni rimaste in sospeso e non. In casa Lazio prosegue la contestazione verso la società per come questa si è mossa sul mercato, sia in entrata sia in uscita, e la testimonianza è l'ultimo striscione esposto a Ponte Milvio nel giorno del big match contro il Milan. "Margheritoni è 10 volte Greenwood" si legge, chiaro il riferimento al film "Mezzo destro mezzo sinistro - 2 calciatori senza pallone" degli anni '80 diretto da Sergio Martino.

