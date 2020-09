Lazio, la Curva Nord ricorda Gabriele Sandri: "Auguri Gabbo" - FT

23 settembre 1981, una data che i tifosi della Lazio e non solo hanno imparato a ricordare ogni anno come se fosse il primo. Questa infatti la data di nascita di Gabriele Sandri, il tifoso biancoceleste ucciso in quella maledetta area di servizio l'11 novembre del 2007. Oggi Gabbo avrebbe compiuto 39 anni e nonostante il tempo passi inesorabile nessuno lo ha mai dimenticato. Per questo anche la Curva Nord ha voluto omaggiarlo con un semplice ma significativo striscione: "Auguri Gabbo".

