Lazio, la difesa continua a barcollare: 12 gol subiti in 6 giornate

Il momento no della Lazio passa anche per l’emergenza in fase difensiva. Gli infortuni di Luiz Felipe e Marusic hanno sicuramente indebolito la rosa nella fase di non possesso. I loro centimetri e la loro attenzione in marcatura sarebbero stati fondamentali in questo periodo di calcio estivo. C’è una Lazio che dietro fa molta fatica a difendersi ma anche ad impostare, la fase difensiva è diventata quasi un punto debole. Prima del lockdown, i biancocelesti avevano subito 23 reti in 26 turni di campionato. Miglior difesa con una media di 0,88 gol incassati a partita. Nelle ultime sei giornate questa media si è impennata notevolmente. La Lazio ha incassato 12 reti da quando è ripresa la Serie A, 2 a partita.

