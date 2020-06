Lazio: la difesa è una certezza, ma contro l'Atalanta...

Mancano dieci giorni alla ripresa del campionato e la Lazio è pronta a ripartire dalle certezze. Il reparto arretrato è una di queste. La difesa biancoceleste è la migliore del campionato con soli 23 gol subiti. Inzaghi ha saputo modificare in parte il proprio sistema di gioco e la squadra ne ha guadagnato. Non sono serviti big come Godin o De Ligt per migliorare la situazione, ma è bastato rivedere l'atteggiamento di tutti i reparti per migliorare notevolmente i numeri. Alla ripartenza, Acerbi e compagni saranno chiamati a una prova importante contro la temibile Atalanta.

SCOGLIO ATALANTA - La miglior difesa, quella laziale, contro il miglior attacco, quello dei lombardi. Sono 70 i gol realizzati in 25 incontri dai bergamaschi, rappresentando un vero tabù per i biancocelesti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Dea rappresenta uno scoglio molto difficile da superare per la squadra capitolina, basti pensare che Strakosha da quando difende i pali della Lazio, non ha mai battuto in campionato gli atalantini. L’ultima vittoria, molto blasonata, è la finale di Coppa Italia dello scorso anno (unica gara in cui la porta delle aquile è rimasta imbattuta), mentre l’incontro più recente tra le due compagini, è il roboante 3-3 dell’andata giocata all’Olimpico. La squadra di Inzaghi insomma, ha spesso faticato contro i nerazzurri, ma se riuscirà ad imporsi alla ripresa e a sfatare il tabù Atalanta, allora forse non potrà più precludersi davvero nessun obiettivo.

