Lazio, la figlia di Immobile compie 6 anni: gli auguri di mamma Jessica e papà Ciro - VIDEO

Giorno speciale in casa Immobile. La figlia di Ciro e Jessica, Giorgia, compie sei anni. Puntuali sono arrivati via social gli auguri dei genitori per la piccola. Prima ci ha pensato la mamma, che su Instagram ha scritto: "Piccola Gio, hai rubato i nostri cuori. Una donnina vanitosa e testarda, molto molto furbetta. Sei la copia del tuo papà, fisicamente e caratterialmente. Hai riempito la nostra vita d'amore. Vorrei poter tornare indietro per stringere ancora quella piccola pallottina piena di rotoli. Ti amo tanto, buon compleanno". Poi, è stato il turno di papà Ciro, in ritiro con la Nazionale ma col cuore sempre a due passi dalla sua splendida famiglia: "Tanti auguri piccolina mia, non sai quanto mi manchi. Papà ti ama".

Italia, dagli scherzi agli assist: Immobile e Insigne manifesto dell’amicizia

Lazio Paracadutismo, esordio storico con due squadre in World Cup Series

TORNA ALLA HOMEPAGE