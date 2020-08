Lazio, la lettera di David Silva al City: spunta il "like" di Luis Alberto - FOTO

David Silva ha salutato ufficialmente il Manchester City. Prima un'intervista pubblicata dai canali ufficiali del club, poi una lunga lettera in cui ha ripercorso i momenti salienti dell'esperienza lunga dieci anni in maglia celeste. Tanti i like (tra cui Raul Moro e il Papu Gomez) ricevuti dal post Instagram con il testo integrale della lettera, uno dei quali spicca sugli altri: è di Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio nei giorni scorsi ha chiamato David Silva spingendolo ad accettare il corteggiamento dei biancocelesti. Oggi anche il Mago, come tutti i tifosi, spera nel sì di Merlino.

