Calciomercato Lazio, Cavani: "Contatti con il Benfica e altre società"

Oltre a David Silva un altro big avvicinato alla Lazio è Edinson Cavani, svincolatosi dal PSG. In realtà l'attaccante uruguaiano è vicino al Benfica, anche se la trattativa non è chiusa. La conferma arriva dalle parole rilasciate in patria da Cavani a una tv e riportate da L'Equipe: "Ho passato sette anni incredibili al PSG, è stato un ottimo palcoscenico. Futuro? Con il Benfica e altre società ci sono stati dei contatti, ma non c'è ancora nulla di definito. Quando lo sarà, tutti lo sapranno. Ma loro sono una grande squadra, competitiva e importante. Se avrò la fortuna di poterci andare, allora ne sarò felice. Sono molto tranquillo, vedremo come percorrerò questa nuova tappa della mia vita".

