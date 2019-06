Lazio, la Panini lancia il concorso per il gol più bello: Immobile in finale

Un gol pazzesco, quello di Ciro Immobile nella gara contro il Napoli che ha inaugurato il campionato appena concluso. Il centravanti biancoceleste sbloccava il risultato per il provvisorio 1-0. Una rete clamorosa, che non poteva che essere stravotata nel concorso organizzato da Panini: su Twitter, l'account ufficiale delle figurine ha lanciato la sfida, proponendo agli utenti di scegliere i tre gol più belli. Quello del bomber laziale finisce in finale, insieme a quello di Belotti contro il Sassuolo e a quello di Quagliarella contro il Napoli.

Siamo arrivati alla finalissima dei nostri Panini Community Awards, tra queste tre reti si nasconde la migliore in assoluto dell'ultima stagione di #SerieATIM!

A decidere, come al solito, sarete voi! Votate @sampdoria @OfficialSSLazio @TorinoFC_1906 #calciatoripanini pic.twitter.com/WH5gN5arCy — Figurine Panini (@figurinepanini) 13 giugno 2019

