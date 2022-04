Lazio, la rete contro il Torino regala a Immobile un primato in Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci pensa sempre Ciro Immobile a salvare la Lazio. In una gara non ben giocata dai biancocelsti contro il Torino è il numero 17 a regalare alla squadra di Sarri almeno un pareggio nel finale. Con la rete segnata contro i granata, come riportato da Opta, Immobile è il primo giocatore italiano nella storia della Serie A capace di segnare almeno 25 gol in almeno tre campionati distinti. Il terzo in assoluto dopo Gunnar Nordahl e Stefano Nyers. Insomma ennesimo record dell'attaccante.