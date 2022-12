Lazio, la rete di Caicedo e il sogno continua: che emozioni a Cagliari nel 2019

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

16 dicembre 2019, una giornata che difficilmente i laziali dimenticheranno. A Cagliari, alla Sardegna Arena, i biancocelesti si giocano posizioni importanti della classifica. Una vittoria vorrebbe dire -3 dalla vetta. Di fronte ci sono i sardi, non perdono da 13 partite. Parte male la sfida per la squadra di Inzaghi che subisce gol dopo 8 minuti da Simeone. Il tempo scorre, la Lazio spinge, ma fatica a trovare la via del gol. Manca poco, il Cagliari è ancora avanti. Vengono concessi 7 minuti di recupero. La Lazio non molla. Da sempre ha questa filosofia, ancora di più in quest'occasione. Prima Luis Alberto al 93' pareggia, poi il colpo di testa di Caicedo al 97' regalano i tre punti alla Lazio. Esplode il settore ospiti, stracolmo di tifosi accorsi da Roma. Esplode la panchina. Tutti corrono ad abbracciare il Panterone. Non è il primo gol che fa allo scadere: aveva lasciato il segno nelle vittorie con Sassuolo e Juventus. La Lazio continua a sognare.