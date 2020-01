Lazio, la rimonta è un cavallo di battaglia: la classifica europea

Di voce ai propri tifosi, questa Lazio, ne ha tolta tanta. Le corde vocali soffrono praticamente tutte le volte che i biancocelesti scendono in campo. Non c'è partita che non sia al cardiopalma, che non regali emozioni uniche. Gli uomini di Inzaghi hanno imparato a non mollare mai, nemmeno quando la strada sembra essere terribilmente in salita. La rimonta è ormai un cavallo di battaglia, lo dimostrano i dati. Come riporta Lazio Page, il club capitolino ha rimontato 6 delle 7 gare in cui è andata in svantaggio: l'86%, solamente Juventus e Liverpool hanno fatto meglio (100%). Di seguito la classifica completa:

Juventus (3/3), Liverpool (4/4) 100%

Lazio (6/7) 86%

Real Madrid (3/4), Valencia (6/8) 75%

Barcellona (5/7), Lipsia (5/7) 71%

Inter (2/3), Dortmund (4/6) 67%

