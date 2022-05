Lazio, la ripresa dopo il riposo: Sarri inizia a lavorare per la Sampdoria

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo la vittoria contro lo Spezia, Maurizio Sarri ha concesso ai suoi un giorno di riposo. I calciatori ne hanno approfittato per vivere qualche ora di relax con famiglia e amici, ma oggi si riprenderà a lavorare in quel di Formello. È in programma, infatti, una seduta d'allenamento pomeridiano per la squadra. Il fischio d'inizio della sfida contro i blucerchiati è fissato a sabato 7 maggio alle 20.45: è necessario non perdere tempo per arrivare pronti alla gara. I tre punti conquistati al Picco hanno consentito alla Lazio di proseguire la corsa all'Europa con maggiore convinzione, ma ormai non è concesso più alcun errore.

