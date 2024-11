Lazio, la rivelazione di Vecino: era vicino all'addio, poi...

Estate 2023. Un'offerta dal Galatasaray l'ultimo giorno di mercato mette in forte dubbio la permanenza di Matias Vecino alla Lazio. Sembra tutto fatto, poi però l'affare salta. Proprio su quel momento è tornato il centrocampista uruguaiano, che ai nostri microfoni ha spiegato cosa è successo tra lui e la compagine turca. Queste le sue parole: “Il grande problema è che ho un amico, Fernando Muslera, a cui manco tanto. E visto che non ci vediamo più in Nazionale prova sempre a portarmi là in Turchia (ride, ndr.). È stato un periodo dell’anno scorso, il Galatasaray aveva fatto un’offerta alla Lazio e sembrava potesse concretizzarsi, ma poi alla fine sono rimasto qui. Era anche l’ultimo giorno di mercato, era complicato. È andata così come doveva andare. Con Muslera ci vediamo sempre in Uruguay quando ci sono le vacanze (ride, ndr)”. CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO