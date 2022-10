Lazio, la Serbia celebra il suo gioiello: “Magico Milinkovic” - FOTO

La doppietta di Sergej Milinkovic Savic ha fatto stropicciare gli occhi ai tifosi. Il serbo ha stupito ancora, ci ha messo lo zampino e ha dimostrato nuovamente la sua supremazia in campo. È impossibile fare a meno della sua tecnica e della sua qualità, non solo per la Lazio anche per la Serbia. Proprio da quest’ultima arrivano i complimenti. La Federazione ha voluto congratularsi con il centrocampista, celebrandolo con un post condiviso sui canali social ufficiali. Questo il messaggio che accompagna lo scatto: “Due successi del magico Sergej Milinkovic Savić nel trionfo della Lazio contro lo Spezia”.

️️ Два поготка магичног Сергеја Милинковића Савића у тријумфу Лација против Специје (4:0). 🪄



🇷🇸 Репрезентативац Србије постигао је 𝟱𝟭 гол у Серији А. pic.twitter.com/U8nq7evSf4 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) October 2, 2022

