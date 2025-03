Lazio, la Serbia intitola lo stadio a Mihajlovic? Il commento di Stoijkovic

TUTTOmercatoWEB.com

La Serbia vuole intitolare il proprio stadio a Sinisa Mihajlovic. In vista di EXPO 2027, in questo momento nei pressi di Belgrado è in costruzione un nuovo impianto sportivo che dovrebbe prendere il nome di Stadio Nazionale che ospiterà le sfide della Nazionale serba. In questi giorni, però, la Federazione sta riflettendo sulla possibilità di dedicaro all'ex centrale della Lazio. Un'ipotesi apprezzata anche dal commissario tecnico Stoijkovic che l'ha commentata così in conferenza stampa:

"È un'ottima idea secondo me. Non decido io, ma sarei d'accordo con molto piacere. Siniša è stato qualcuno che abbiamo perso molto presto. Ha lasciato un grande segno, qui come con la Stella Rossa nel 1991, con quel titolo che probabilmente non verrà mai più ripetuto. Il suo nome è legato addirittura all'Italia. La notizia della sua morte è stata molto dura per noi, ma questa è la vita. Sarebbe bello in ogni caso, ma su questo non decido io".