Lazio, la Serie A omaggia Gascoigne sui social: "In che anno la rivoluzione di Gazza"?

I tifosi continuano oggi a ricordarlo, anche con cori in Curva Nord: si parla ovviamente di Paul Gascoigne. L’ex centrocampista inglese della Lazio ha fatto innamorare generazioni di tifosi biancocelesti, e non, grazie anche al suo spirito ribelle e alternativo dentro e fuori dal campo. L’account Instagram della Serie A ha voluto omaggiarlo con un tuffo nel passato negli anni '90, postando una foto e chiedendo a molti sostenitori anche nostalgici, quando l'inglese "rivoluzionò" il calcio italiano: "La rivoluzione di Gazza! Che stagione era?". Molti tifosi hanno già risposto tra i commenti, indovinando la stagione in cui l'ex nazionale inglese venne immortalato in campo con l’aquila sul petto.

Brescia-Balotelli, nuovo episodio: ora il nodo è sulle mensilità da pagare al calciatore

Lazio, dal Ladispoli arriva Colace: si aggregherà all'U18

TORNA ALLA HOME PAGE