Lazio, la Serie A pubblica sui social il "salto vincente" di Marusic - FT

Marusic due volte è andato in gol quest'anno e in entrambi i casi è stato in trasferta. La prima marcatura è stata realizzata al Gewiss Stadium nello scontro di campionato contro l'Atalanta, mentre la seconda è arrivata a Udine alla Dacia Arena. In entrambi i casi la rete dell'esterno montenegrino è stata quella che ha sbloccato la gara, quella di ieri però ha avuto una valenza più importante visto che è risultata decisiva. La Serie A ha deciso di celebrare Adam pubblicando su Instagram la foto dell'esultanza: "Salto vincente". Così è stata descritta la celebrazione di Marusic che si è trasformato in aquila e si è messo a volare insieme alla Lazio.