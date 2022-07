Lazio, la Serie A sui social omaggia un assist "indimenticabile"

Un assist che è sintesi di genialità e talento, che tutti gli appassionati di calcio difficilmente dimenticheranno: ricordato sui social dalla Aerie A

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Di giocate meravigliose nello scorso campionato ne abbiamo viste molte, tra queste rientra anche l'assist di Milinkovic contro la Salernitana. Il centrocampista serbo, servito con un grande tempismo da un lancio di Luis Alberto, colpisce la palla con il tacco e serve Immobile, bravo a piazzarla alle spalle di Belec. Un assist geniale e bellissimo che la Serie A, tramite i propri canali social, ha voluto celebrare e descrivere come indimenticabile. Alla foto del Sergente che impatta la sfera, infatti, è stata inserita una didascalia che recita: "E chi se la dimentica questa roba qui". In attesa del prossimo campionato e delle prossime grandi giocate, la Serie A ripercorre le tappe più belle della scorsa, nella speranza che Milinkovic possa far brillare ancora gli occhi degli appassionati con il suo talento.