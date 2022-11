Lazio, la società elogia Cataldi: la dedica strappalacrime - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

È il primo derby da capitano per Danilo Cataldi e non poteva desiderare epilogo migliore. Ha condotto i compagni verso la vittoria calandosi perfettamente nei panni del leader, non perdendosi mai d’animo e combattendo su tutti i palloni. Ha offerto una prestazione ottima, dimostrando di essersi guadagnato il ruolo che gli è stato affidato senza deludere le aspettative. Lo elogia la società tramite i canali social ufficiali, lo scatto sotto la Curva e i suoi occhi che parlano. Questo il messaggio che accompagna il post: “Quella fascia da capitano e gli occhi lucidi. DANILO TI AMO"