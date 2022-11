Lazio, la società festeggia sui social "l'uomo derby" - VIDEO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol che in troppi considerano un regalo, ma la determinazione di Felipe Anderson di trovarsi al posto giusto al momento giusto e a beffare Rui Patricio con un tiro a incrociare va premiata. La Lazio l'ha definito "The Derby Man" e come è giusto che sia Pipe oggi si prende i suoi omaggi: un bellissimo video è appena comparso sulle pagine social della società biancoceleste, per far rivivere il momento della rete.