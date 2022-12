Lazio, la società in lutto per Sconcerti: "Professionista di elevato spessore"

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

Il mondo del giornalismo è in lutto. Oggi si è spento improvvisamente Mario Sconcerti, all'età di 74 anni. Era una delle firme più prestigiose e storiche del giornalismo sportivo italiano. Sconcerti era ricoverato da qualche giorno in ospedale per alcuni accertamenti di routine, oggi è stato colto da un malore in maniera improvvisa. A piangere la scomparsa è stata anche la Lazio tramite un comunicato. Ecco cosa si legge nella nota della società: "Ci ha lasciato un professionista di elevato spessore, una firma autorevole del giornalismo italiano. Il presidente Claudio Lotito e la S.S. Lazio esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa del direttore Mario Sconcerti".