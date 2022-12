Il mondo del calcio piange: è morto Mario Sconcerti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la terribile notizia della morte di Sinisa Mihajlovic, il mondo del calcio subisce un altro duro colpo: è morto il giornalista e scrittore Mario Sconcerti. Figura di rilievo e competente, il classe '48 di Firenze è stato una delle firme più prestigiose del Corriere della Sera, nonché il direttore de Il Secolo XIX e del Corriere dello Sport. Sconcerti si è imposto con la sua conoscenza anche in ambito televisivo: per anni è stato opinionista negli studi di Sky e della Rai. Quest'anno era presente su Italia 1 con il programma Pressing. Il giornalista era ricoverato a Roma, sarebbe dovuto uscire entro Natale. La moglie ha fatto sapere che è stato colto da un malore in maniera improvvisa e gli interventi dei medici sono stati invani.