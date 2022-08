Lazio, la società omaggia Sarri e il "Sarrismo": ecco come

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

C'è tanto di Maurizio Sarri nella Lazio che lo scorso venerdì si è imposta per 3-1 contro l'Inter dell'ex Simone Inzaghi. Il tecnico toscano ha preparato la partita nel migliore dei modi, mettendo in campo una Lazio dominante e mai in sofferenza, una Lazio capace di reagire al gol avversario e di battere una delle squadre favorite allo Scudetto, senza concedere niente di eclatante agli avversari. Come se non bastasse Sarri è stato in grado di leggere alla perfezione anche i momenti della partita, inserendo gli uomini giusti, Pedro e Luis Alberto, al tempo giusto, collezionando così il secondo e il terzo gol. Per questo anche la società, tramite una foto su Twitter, ha voluto omaggiare Sarri, regalando ai tifosi una foto del mister intento a caricare la squadra e inserendo la didascalia: "Sarrismo", una parola che basta per esprimere un intero concetto.