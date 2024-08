Lazio, la società scherza sul gol di Vecino: "Siete pronti a saltare?" - FOTO

Nei minuti di recupero dell'amichevole tra il Frosinone e la Lazio a mettere il sigillo sul match è stato Matias Vecino che con la specialità della casa, il colpo di testa, ha battuto Frattali e portato il risultato sullo 0-2 definitivo. Un'abilità, quella area, che da anni contraddistingue il centrocampista uruguaiano e sulla quale la società biancoceleste ha voluto scherzare, pubblicando le foto del gol e aggiungendo in didascalia: "Siete pronti a saltare? Siamo pronti a saltare!".

Are you ready to jump?

Get ready to jump!#FrosinoneLazio | #CMonEagles pic.twitter.com/e0rrw3VsRi