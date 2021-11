Lazio, la società su Immobile: “Il King è diventato Zar” - FOTO

Una super Lazio trascinata dal suo bomber espugna la RZD Arena e mette al sicuro il passaggio del turno in Europa League. Ciro Immobile fa doppietta su rigore e spiana la strada alla sua squadra. A servire il tris ci pensa Pedro con un siluro mancino dalla distanza. Serata speciale dunque per il capitano biancoceleste che aggiunge altri due gol alla sua lunga lista. Partita perfetta per il numero 17 che, nella fredda atmosfera di Mosca, si trasforma da King a Zar. Questo il simpatico complimento fatto dal club capitolino a Immobule su Instagram.